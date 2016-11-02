Глава СБУ про обмін заручників: ми вже готові за одного давати трьох

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Середа, 2 листопада 2016, 15:19

Глава Служби безпеки Василь Грицак заявив про готовність нерівнозначного обміну для звільнення українських заручників.

Про це він сказав журналістам в Краматорську в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Коли відбудеться найближчий обмін – я не хочу стрясати повітря і називати якісь дати або цифри. Але ми дійшли вже до того, що готові віддавати за одного трьох, аби нам повернули наших хлопців", – сказав він.

Грицак запевнив, що буде вжито всіх заходів для того, щоб усі заручники повернулися додому і нагадав, що на даний час у полоні перебувають 109 українських громадян. За його словами, відомо про конкретне місцезнаходження 57 з них.

"У Мінську попередньо представники "ЛНР/ДНР" визнали, що 47 осіб дійсно у них знаходяться. Ще 494 продовжують вважатися зниклими безвісти", – розповів глава СБУ.

Грицак додав, що списки на обмін підготовлені і неодноразово передавалися іншій стороні.

Теми: СБУ заручники Донбас
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