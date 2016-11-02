Звинувачення директора української бібліотеки: розклала книги на стелажах

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Середа, 2 листопада 2016, 15:39

Прокурор звинувачує директора української бібліотеки в Москві Наталію Шаріну в тому, що вона придбала заборонені книги і розмістила їх на стелажах бібліотеки.

Про це під час суду, що почався в Москві в середу, заявила прокурор Баландіна, повідомляють у своєму твіттері "Грані.ру".

На репліку Шаріної про те, у чому тут злочин, прокурор заявила: "це що, дискусія?", а суддя оголосила перерву та попросила адвокатів "пояснити Шаріній".

Мова йде про книгу Дмитра Корчинського "Війна у натовпі", а також про книги "Голод в Україні 1946-47 рр.", "Голоси мого життя", "Пам'ять", "Час поезії", буклет "Роман Шухевич".

На думку сторони звинувачення, ці книги провокують міжнаціональну ненависть, принижують росіян, закликають до збройної боротьби.

Також Шаріну звинуватили в розкраданні чужого майна, працевлаштуванні знайомих Корчинського і перерахуванні їм грошей.

Шаріна відкинула всі звинувачення.

Як відомо, російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

Олег Шанковський, УП

Теми: Росія права людини
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IP: 73.178.187.---Тарас Українець02.11.2016 16:51
Paшиcти нічим не відрізняються від фaшиcтiв...
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