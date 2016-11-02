Гринів рветься на комітеті розповісти, де взяв своє майно

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Середа, 2 листопада 2016, 15:41

Лідер фракції БПП Ігор Гринів звернувся до голови комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгора Соболєва з проханням виступити на комітеті з поясненням джерел свого майна.

Про це Соболєв заявив під час засідання комітету в середу.

"Ігор Гринів хоче виступити на нашому комітеті, щоб пояснити, звідки в нього майно. Я думаю, що це важлива ініціатива, думаю, що на наступному сесійному тижні ми зробимо це пунктом №1, але до цього треба підготуватися, перевірити його декларацію і запросимо журналістів програми "Гроші", ( насправді "Схеми" – ред.), які можуть мати додаткову інформацію щодо його майна", - сказав він.

Так само на засіданні хоче виступити позафракційний депутат В'ячеслав Константіновський, який прийшов для цього прохання на засідання.

"Прошу призначити мені якийсь день, мені теж потрібен час, щоб підготуватися, звернутися до податкової, поговорити з юристами", - сказав нардеп.

"У вас є для цього два тижні", - сказав у свою чергу Соболєв.

Водночас деякі депутати обурилися, що на комітеті цим питанням не варто приділяти великої уваги, адже перевіркою декларацій займається НАЗК та НАБУ.

Як відомо, журналісти програми "Схеми" заявили, що Гринів не зазначив в електронній декларації правочин, на підставі якого отримав 500 тисяч гривень доходу від відчуження рухомого майна.

В електронній декларації це 14 пункт, який Гринів залишив незаповненим.

Раніше у коментарі журналістам програми "Схеми" Гринів відмовився повідомити, від продажу якої власності отримав 500 тисяч гривень.

В своїй декларації він задекларував низку творів мистецтва, зокрема старовинні книги й ікони, а також дорогий наручний годинник.

Роман Кравець, УП

Теми: Гринів декларація Верховна Рада
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IP: 95.108.133.---kerubino02.11.2016 16:03
Заворушилась злодійська влада ,всі зараз почнуть лапшу вішати і оправдовуватись за награбоване .
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