Суд відновив Лікарчука на посаді заступника Насірова

Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов екс-заступника голови Державної фіскальної служби Костянтина Лікарчука і скасував рішення уряду від 7 вересня 2015 року про його звільнення.

Про це Лікарчук написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, суд визнав, що відповідного засідання уряду не було і рішення про його звільнення не приймалося в установленому порядку.

На думку Лікарчука, мова йде про службове підроблення і цією справою має зайнятися НАБУ.

При цьому Лікарчук одразу подав заяву про відставку, датовану 2 листопада 2016 року. Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook і навів низку причин, через які він вирішив завершити це протистояння.

Як відомо, Кабмін звільнив Лікарчука з посади заступника голови ДФС після його тривалого публічного конфлікту з головою ДФС Романом Насіровим.

Лікарчук неодноразово критикував Насірова і звинувачував його в корупції. Також він критикував прем'єра Арсенія Яценюка і екс-міністра фінансів Наталію Яресько.

Українська правда