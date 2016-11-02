Суд відновив Лікарчука на посаді заступника Насірова
Окружний адмінсуд Києва задовольнив позов екс-заступника голови Державної фіскальної служби Костянтина Лікарчука і скасував рішення уряду від 7 вересня 2015 року про його звільнення.
Про це Лікарчук написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, суд визнав, що відповідного засідання уряду не було і рішення про його звільнення не приймалося в установленому порядку.
На думку Лікарчука, мова йде про службове підроблення і цією справою має зайнятися НАБУ.
При цьому Лікарчук одразу подав заяву про відставку, датовану 2 листопада 2016 року. Він опублікував її на своїй сторінці у Facebook і навів низку причин, через які він вирішив завершити це протистояння.
Як відомо, Кабмін звільнив Лікарчука з посади заступника голови ДФС після його тривалого публічного конфлікту з головою ДФС Романом Насіровим.
Лікарчук неодноразово критикував Насірова і звинувачував його в корупції. Також він критикував прем'єра Арсенія Яценюка і екс-міністра фінансів Наталію Яресько.
Українська правда
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