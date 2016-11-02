Влада Москви розповіла, чому виселила Amnesty International

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Середа, 2 листопада 2016, 17:46

Влада Москви зв'язали закриття офісу Amnesty International з тим, що правозахисники нібито не платили за оренду.

Про це повідомляє РБК з посиланням на департамент міського майна Москви.

За словами співробітників прес-служби департаменту майна, раніше офіс був наданий за договором оренди організації "Міжнародна амністія лімітед". Термін договору закінчився в січні 2008 року і був продовжений при умові, що одна із сторін вправі відмовитися від договору, попередивши іншу за три місяці.

У департаменті заявляють, що "у зв'язку з істотними порушеннями умов оплати оренди" орендаря попросили погасити заборгованість протягом місяця і попередили, що у разі відмови через три місяці договір буде розірвано.

"Дана претензія недобросовісним орендарем була проігнорована. Внаслідок чого Управлінням Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії по Москві внесено запис в ЕДРП про припинення договору. У зв'язку з чим приміщення було закрито і опечатано", – йдеться у відповіді прес-служби.

Представник організації Олександр Артем'єв розповів РБК, що Amnesty знімає офіс у державного департаменту майна Москви протягом останніх 20 років. Співрозмовник запевнив РБК, що правозахисники не отримували ні попереджень, ні роз'яснень і завжди справно платили за оренду – останній раз у жовтні.

Як відомо, про опечатування свого єдиного у Росії офісу співробітники Amnesty International повідомили в середу. За їх словами, замки були зламані і замінені іншими.

Раніше в Кремлі заявили, що не мають інформації про опечатування офісу.

Amnesty International займається залученням уваги до порушень прав людини в різних країнах. В лютому організація у своїй щорічній доповіді розкритикувала ситуацію з дотриманням прав людини в Росії. На думку експертів Amnesty, в країні обмежується свобода вираження поглядів, зібрань та об'єднань, а НКО піддаються тиску.

Правозахисники вказували і на проблеми ЛГБТ-руху в Росії. Крім того, Amnesty регулярно критикувала дії російських військових у Сирії, відзначаючи бомбардування цивільного населення.

Теми: права людини Росія
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