Вінник запевняє, що дані про кредит зникли з е-декларації через збій

1322 перегляди
2
Середа, 2 листопада 2016, 18:43

Нардеп БПП Іван Вінник заявляє, що інформація про його борг перед "ПриватБанком" відсутня в електронній декларації через збій в системі.

Про це політик заявив, реагуючи на новину про те, що його не випускають з України через несплату кредитів.

"У статті вказано, що я не показав у декларації, що маю борг перед "ПриватБанком". На жаль, через системні збої в роботі "дуже якісного" програмного забезпечення системи електронного декларування, після опублікування мною декларації було виявлено, що в ній не відображаються окремі відомості щодо моїх фінансових зобов’язань згідно з рішеннями судів, хоча вказані дані я вносив до Реєстру", - сказав Вінник.

"Я не виключаю, що відбулась помилка технічного характеру, оскільки мною, як і багатьма іншими декларантами, спостерігались збої в роботі системи під час подачі декларації", - додав він.

Нардеп пообіцяв, що усі відомості, які відображаються в Реєстрі некоректно, він змінить і подасть виправлену декларацію.

Окрім того, політик відхрестився від прав власності на чотири самохідних моторних судна та ¼ квартири.

"Звертаю Вашу увагу, що моє право власності на вказані судна було припинено на підставі судових рішень ще в 2010 році. (…) Моє право власності на ¼ квартири, яка знаходиться в м. Нова Каховка, також припинено на підставі судового рішення, що набрало законної сили, а реєстрація речових прав на вказану частину квартири за іншою особою припадає на початок 2016 року", - заявив Вінник.

Таким чином, запевняє депутат, висновки про приховування ним майна є необґрунтованими і такими, що не відповідають дійсності.

"Мені важко зрозуміти мотивацію журналістів, які безпідставні доводи російського "Альфа-Банку" відображають як істину в останній інстанції, при цьому, навіть, не намагаючись з’ясувати думку того, кого дискредитують у статті", - обурився він.

Як відомо, 1 жовтня видання "Наші гроші" повідомило, що народного депутата БПП Івана Вінника обмежили у праві виїзду за межі України у зв’язку із заборгованістю перед "Альфа Банком" і "ПриватБанком" на суму 371 млн грн.

Українська правда

Теми: БПП декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардепу БПП заборонили виїжджати з України за те, що не платить кредити 1 листопада 2016, 20:42
Нардеп БПП розповів, що зробить зі своїм задекларованим храмом 1 листопада 2016, 12:35
У братів Дубневичів з "БПП" на двох - 700 мільйонів готівкою 30 жовтня 2016, 19:10
powered by lun.ua
Коментарі — 2
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 73.249.84.---aspekt02.11.2016 19:32
От же ме р зотник
ВідповістиЗ цитатою
IP: 95.133.225.---Brokerman02.11.2016 19:09
Кто не знает, Винник - человек порошенко..
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
В АП Киргизстану кажуть, що Порошенка могли розіграти по телефону
Нацбанк оновив санкції щодо Росії
Вінник запевняє, що дані про кредит зникли з е-декларації через збій
119 нардепів-мільйонерів отримували компенсацію на житло
Усі новини
Скандал

Найбільш приголомшливі декларації чиновників

Нобелівка-2016

Боб Ділан пояснив, чому так довго мовчав щодо "Нобелівки"