В АП Киргизстану кажуть, що Порошенка могли розіграти по телефону

2830 переглядів
0
Середа, 2 листопада 2016, 19:50

В апараті президента Киргизстану спростували повідомлення, що з'явилося на офіційному сайті президента України Петра Порошенка, про телефону розмову з президентом Алмазбеком Атамбаєвим.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на завідувача відділу зовнішньої політики, заступник керівника апарату президента Киргизстану Сапара Ісакова.

"Ця інформація недостовірна", - заявив він.

 Він вважає, що "можливо, українського лідера хтось розіграв".

У середу вдень на офіційному сайті президента України з'явилося повідомлення про телефонну розмову з президентом  Атамбаєвим. У повідомленні зазначається, що сторони обговорили актуальні питання порядку денного українсько-киргизьких відносин".

Станом на 19:50 текст новини досі на сайті глави держави. Водночас на офіційній сторінці президента Киргизстану такої інформаціє немає.

Українська правда

Теми: Порошенко міжнародні відносини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З 24 рахунків "Ленінської кузні" Порошенка зняли арешт 2 листопада 2016, 14:39
Жодного мобілізованого в зоні АТО вже немає – Порошенко 2 листопада 2016, 09:38
Декларацію Порошенка перевірять, але питань до неї мало – Луценко 1 листопада 2016, 12:18
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В АП Киргизстану кажуть, що Порошенка могли розіграти по телефону
Нацбанк оновив санкції щодо Росії
Вінник запевняє, що дані про кредит зникли з е-декларації через збій
119 нардепів-мільйонерів отримували компенсацію на житло
Усі новини
Скандал

Найбільш приголомшливі декларації чиновників

Нобелівка-2016

Боб Ділан пояснив, чому так довго мовчав щодо "Нобелівки"