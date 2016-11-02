В Одесі закрили "гордість Саакашвілі"

Центр обслуговування громадян, який був відкритий рік тому і став візитівкою команди губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі, припиняє свою роботу.

Про це повідомив сам глава ОДА на брифінгу, пише "Думська".

За його словами, причина закриття центру - "корупційні законодавчі нововведення".

Так губернатор називає "антирейдерський" закон, який нібито блокує фінансування установи.

Серед інших причин закриття Центру Михайло Саакашвілі назвав небажання центральної і міської влади розлучатися з корупційними схемами.

Зокрема, він звинуватив міністерство внутрішніх справ у небажанні передавати одеському ЦОГу повноваження видавати водійські посвідчення, а міську владу - в монополізації функцій, пов'язаних з реєстрацією громадян і видачею паспортів.

Як відомо, центр на проспекті Шевченка, 4а став візитівкою команди реформаторів на чолі з Михеілом Саакашвілі.

До моменту його призначення на посаду в Одесі вже був побудований центр обслуговування громадян - його обладнали в будівлі видавництва "Чорномор'я", що на площі Дерев'янка.

Це обласна комунальна власність.

На переобладнання і оснащення будівлі в 2012-2014 роках було витрачено понад 40 мільйонів гривень, і цей центр був готовий до відкриття.

Однак в червні 2015 року Саакашвілі прийняв рішення відкрити новий центр на орендованих площах в будівлі "Фінбанку", розташованого навпроти будівлі ОДА.

Новий центр почав працювати 16 жовтня 2015 року.

Першим відвідувачем став президент Петро Порошенко - всього за п'ять хвилин йому оформили сувенірний паспорт.