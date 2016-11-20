Трамп залишився задоволений зустріччю з Ромні

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Неділя, 20 листопада 2016, 00:47

Обраний президентом США Дональд Трамп і ймовірний кандидат на пост держсекретаря США Мітт Ромні обговорили міжнародну обстановку.

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч тривала близько 1 години і 20 хвилин. Трамп заявив журналістам, що переговори "пройшли відмінно". Ромні, в свою чергу, повідомив, що вони мали "далекосяжну бесіду щодо різних театрів дій в світі".

"Ми обговорили ці області, а також обмінялися міркуваннями на ці теми ... і я ціную можливість поговорити з обраним президентом і з нетерпінням очікую нової адміністрації і того що вона планує зробити", - сказав Ромні.

Як повідомлялося, Трамп розглядає кандидатуру колишнього губернатора Массачусетсу і учасника президентських перегонів 2012 року Мітта Ромні на пост держсекретаря.

Раніше в ході передвиборної кампанії, Ромні, серед багатьох інших політиків-республіканців, відмовився підтримати Трампа на виборах президента США.

Серед претендентів, за даними ЗМІ, колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані, а також колишній спікер Конгресу Ньют Гінгріч.

Також повідомлялося, що одним з провідних претендентів на пост Державного секретаря США в уряді Дональда Трампа є колишній посол США в ООН Джон Болтон, який виступав за надання Україні озброєння і її членство в НАТО.

Теми: США Трамп
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