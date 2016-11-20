В США назвали огидними дії Асада і Росії в Алеппо

Сполучені Штати Америки гостро засудили авіаудари урядових сил по медичних закладах у східній частині сирійського міста Алеппо, яка контролюється повстанцями.

Про це заявила радниця президента США з питань національної безпеки Сюзан Райс, пише DW.com.

"США найрішучішим чином засуджують ці жахливі атаки проти медичної інфраструктури та працівників гуманітарних організацій", - сказала Райс.

"Цим огидним діям не може бути виправдання", - наголосила представниця Білого дому.

За її словами, США "вимагають негайного припинення цих бомбардувань та закликають Росію негайно вжити кроків для деескалації насильства та сприяти доставці гуманітарної допомоги для сирійського народу".

"Сирійський режим та його союзники, особливо Росія, несуть відповідальність за безпосередні та довгострокові наслідки цих дій у Сирії та за її межами", - додала Райс.

Як повідомлялося, у східних районах сирійського міста Алеппо, які контролюються повстанцями, внаслідок бомбардувань не працює жодна велика лікарня.

Інтенсивні повітряні удари по східних районах Алеппо почалися з вівторка, коли сирійська армія і її союзники відновили їх після паузи, яка тривала кілька тижнів. Вони почали також наземні операції проти повстанських позицій у п'ятницю.