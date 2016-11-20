Богданов визнав, що відео з його звільненням слідчий експеримент

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Неділя, 20 листопада 2016, 05:41

Оприлюднений Службою безпеки України відеозапис зі звільненням із заручників колишнього офіцера ФСБ Росії Іллі Богданова постановка.

Про це сам Богданов розповів в інтерв’ю виданню Depo.ua.

"Це відео знято не в момент захоплення злочинного угруповання. Це знімалося, коли проводився слідчий експеримент. Але є записи телефонних переговорів, які не були оприлюднені, тобто тих, коли я був на волосок від смерті, і не було ніякої надії на кого-небудь", – розповів Богданов.

Як повідомлялося, про зникнення в Києві Богданова стало відомо 14 листопада.

18 листопада глава СБУ Василь Грицак заявив, що українські правоохоронці запобігли вбивству Богданова злочинним угрупованням, керованим з Росії.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Пізніше Богданов повідомив, що збирається працювати в прес-центрі СБУ.

Як відомо, Богданов був кадровим офіцером ФСБ, який у 2014 році перейшов на сторону України, брав участь у бойових діях на Донбасі як боєць "Правого сектору", зокрема, провів у диспетчерській вежі Донецького аеропорту близько місяця. Богданов отримав громадянство України.

Теми: СБУ Росія
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