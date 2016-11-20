Обама закликав не оцінювати Трампа упереджено

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Неділя, 20 листопада 2016, 06:01

Президент США Барак Обама виступив проти упередженості щодо майбутнього американського лідера Дональда Трампа.

З таким зверненням Обама виступив перед студентами і молодими лідерами в Лімі в суботу, 20 листопада, пише DW.com.

"Не чекайте гіршого, сподівайтеся на те, що адміністрація виконає свою роботу. І тільки тоді можна буде давати свою оцінку", - заявив він.

"Це завжди не одне і те ж, як людина веде передвиборчу кампанію і як вона потім керує країною", - наводить слова чинного президента агентство dpa.

Обама пояснив, що не очікує серйозних змін у зовнішньополітичному курсі США щодо Латинської Америки. На його думку, кращий спосіб захищати американські інтереси - це підтримувати хороші відносини з сусідніми державами.

Барак Обама прибув до столиці Перу, де в ці дні проходить саміт країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). У ньому беруть участь більш ніж 1000 делегатів, що представляють 21 державу.

Як повідомлялося, в кулуарах саміту, можливо, відбудеться остання зустріч Барака Обами і Володимира Путіна, який також прибув до Перу.

Теми: Обама Трамп США
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