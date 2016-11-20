АТО: Окупанти обстріляли Широкине з важкої артилерії і танка

00
0
Неділя, 20 листопада 2016, 07:18

Минулої доби російсько-окупаційний контингент здійснив 36 обстрілів позицій ЗСУ, у тому числі із заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк. 

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку. 

На Донецькому – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по позиціях сил АТО ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Жебрівський: на відновлення Донбасу потрібно понад $ 20 млрд 20 листопада 2016, 02:56
Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю 19 листопада 2016, 22:46
Україна видасть Росії жінку, яка скоїла вбивство в Ростові 19 листопада 2016, 21:45
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Жебрівський: на відновлення Донбасу потрібно понад $ 20 млрд
У новому керівництві "ДемАльянсу" немає Лещенка, Найєма й Заліщук
Климпуш-Цинцадзе: Україна не торгуватиме територіальною цілісністю
Саакашвілі анонсував відкриту Раду свого нового "Руху"
Усі новини
Історії про бізнес

Чому українську косметику PeNa зберігають тільки в холодильнику

Фото

Джонні Депп висловився на підтримку Олега Сєнцова