АТО: Окупанти обстріляли Широкине з важкої артилерії і танка

Минулої доби російсько-окупаційний контингент здійснив 36 обстрілів позицій ЗСУ, у тому числі із заборонених Мінськими угодами видів озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Широкиному, Красногорівці, Талаківці, Мар’їнці, Водяному, Павлополю. По Широкиному вогонь вела 152 міліметрова артилерія, стріляв і танк.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів, зенітних установок та великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли Кримське, Новозванівку, Оріхове, Новоолександрівку.

На Донецькому – в районі Зайцевого, Авдіївки, Опитного і Луганського по позиціях сил АТО ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.