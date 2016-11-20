Поліція закликає водіїв у неділю включити ближнє світло фар

Національна поліція закликає водіїв у неділю вшанувати пам'ять загиблих в автоаваріях, включивши ближнє світло фар на транспортних засобах.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції, заходи до всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП проходять щорічно в усьому світі в третю неділю листопада.

20 листопада в різних містах України пройдуть автопробіги, флешмоби, поминальні молебні.

Також, за традицією, в цей день водії рухаються із включеним на транспортних засобах ближнім світлом фар, на знак пам’яті люди запалюють свічки.

Українська правда