Поліція закликає водіїв у неділю включити ближнє світло фар
Національна поліція закликає водіїв у неділю вшанувати пам'ять загиблих в автоаваріях, включивши ближнє світло фар на транспортних засобах.
Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції, заходи до всесвітнього дня пам’яті жертв ДТП проходять щорічно в усьому світі в третю неділю листопада.
20 листопада в різних містах України пройдуть автопробіги, флешмоби, поминальні молебні.
Також, за традицією, в цей день водії рухаються із включеним на транспортних засобах ближнім світлом фар, на знак пам’яті люди запалюють свічки.
Українська правда
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