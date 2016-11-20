Поліція закликає водіїв у неділю включити ближнє світло фар

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Неділя, 20 листопада 2016, 11:27

Національна поліція закликає водіїв у неділю вшанувати пам'ять загиблих в автоаваріях, включивши ближнє світло фар на транспортних засобах.

Як повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції, заходи до всесвітнього дня  пам’яті жертв ДТП проходять щорічно в усьому світі в третю неділю листопада.

20 листопада в різних містах України пройдуть автопробіги, флешмоби, поминальні молебні.

Також, за традицією, в цей день водії рухаються із включеним на транспортних засобах ближнім світлом фар, на знак пам’яті люди запалюють свічки.

Українська правда

Теми: ДТП поліція
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Коментарі — 3
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IP: 95.46.140.---Микола Болєщук20.11.2016 12:36
В П*ЯНИХ ЗАБИРАТИ ПРАВА НАЗАВЖДИ!!!
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IP: 95.46.140.---Микола Болєщук20.11.2016 12:26
Микола Болєщук:
В П*ЯНИХ ЗАБИРАТИ ПРАВА НА ЗАВЖДИ!!!
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IP: 95.46.140.---Микола Болєщук20.11.2016 12:22
В П*ЯНИХ ЗАБИРАТИ ПРАВА НАВЖДИ!!!
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