Туреччина може приєднатися до ШОС замість ЄС - Ердоган

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Неділя, 20 листопада 2016, 11:37

Туреччина "не повинна бути зациклена" на приєднання до ЄС, вона розглядає можливість вступу до Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це заявив у неділю президент цієї країни Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Туреччина, перш за все, повинна відчувати себе спокійно щодо питання про (вступ до - ІФ) ЄС, не повинна на ньому зациклюватися", - наводить газета Hurriyet слова турецького президента, сказані журналістам, які супроводжували його в поїздці до Узбекистану.

"Хтось може критикувати мене, але я висловлюю свою думку. Наприклад, я говорю, чому б Туреччині не зайняти місце в "Шанхайській п'ятірці", - сказав Ердоган.

Він підкреслив також, що Туреччині було б "набагато зручніше" працювати в складі ШОС, тоді як ЄС вже десятки років "затягує процес" прийому країни.

На початку цього тижня Ердоган заявив, що Анкара може вже наступного року провести референдум щодо того, чи слід прагнути вступу до Євросоюзу.

У ШОС входять Казахстан, КНР, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан. У липні 2015 року була запущена процедура прийняття до організації Індії та Пакистану. Статус спостерігача в ШОС мають Афганістан, Білорусь, Іран і Монголія.

Теми: Туреччина ЄС
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Коментарі — 3
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IP: 82.145.221.---Иван Краснополянов20.11.2016 12:26
Вот и вся изоляция России и ее межгосударственных сруктур. Не хватило у изоляторов изоленты.......
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IP: 93.73.27.---Gonta_2020.11.2016 12:17
Якщо бути чесним і неупередженим, то європейськість Туреччини обмежується лише половиною Істанбула-Константинополя.
Африканський Ізраїль же не претендує на членство в ЄС, хоча ментальні і культурні традиції більшості його громадян мало чим відрізняються від європейських. І Канада, Австралія, Нова Зеландія, США нарешті теж не претендують, бо ЄС -- це континентальне об'єднання, а не світоглядне.
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IP: 193.93.217.---g_oleksiy20.11.2016 11:55
А хіба можна бути одночасно членами НАТО і ШОС? Ще б до ОДКБ приєднались :)
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