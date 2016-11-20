АТО: троє поранених за добу

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє військовослужбовців були поранені", - сказав він.

За словами Мотузяника, всі поранені перебувають у лікарнях і отримують належну медичну допомогу.

Українська правда