АТО: троє поранених за добу
За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"Внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє військовослужбовців були поранені", - сказав він.
За словами Мотузяника, всі поранені перебувають у лікарнях і отримують належну медичну допомогу.
Українська правда
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