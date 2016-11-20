АТО: троє поранених за добу

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Неділя, 20 листопада 2016, 12:50

За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранення.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"Внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє військовослужбовців були поранені", - сказав він.

За словами Мотузяника, всі поранені перебувають у лікарнях і отримують належну медичну допомогу.

Українська правда

Теми: АТО
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