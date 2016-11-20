Порошенко прогнозує ратифікацію Угоди про асоціацію та ЗВТ

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Неділя, 20 листопада 2016, 15:42

Президент Петро Порошенко прогнозує знаходження компромісу між Україною, ЄС та Нідерландами і ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. 

Про це йдеться в його зверненні з нагоди Дня гідності та Свободи.

"Мої переговори з лідерами інституцій та держав-членів Європейського Союзу також дають підстави прогнозувати, що буде знайдено взаємоприйнятний компроміс між Україною, Євросоюзом та Нідерландами, - і ратифікацію Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі буде завершено", - сказав Порошенко. 

Він також підкреслив, що Україна реалізувала 144 пункти Плану дій з візової лібералізації, "здійснивши при цьому низку надзвичайно важливих для нас самих реформ".

"Цього тижня Рада Євросоюзу одностайно ухвалила рішення, яким визнала повне виконання Україною всіх зобов'язань. Вона задекларувала чітку політичну волю Союзу та всіх його членів надати нам безвізовий режим найближчим часом, після узгодження деяких їхніх суто внутрішніх процедур Європейського Союзу", - констатував Порошенко.

Як повідомлялося, 17 листопада Комітет постійних представників Євросоюзу дав згоду на початок міжінституційних переговорів щодо безвізового режиму для України, дозволивши старт переговорів між Радою ЄС та Європарламентом.

Безвізовий режим для України та Грузії набуде чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.

Українська правда

Теми: Порошенко ЄС
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IP: 91.199.93.---chesno120.11.2016 16:19
сначала убили Небесную сотню, потом подписали договор про ассоциацию, потом начали переговоры, через при года президент начал давать прогнозы..
это точно путь в европу? запутанный какой то
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