У Москві екстрено посадять лайнер А380 рейса "Дубай - Сан-Франциско"
Один з найбільших у світі пасажирських лайнерів - двопалубний A380 - готується до екстреної посадки у аеропорту "Домодєдово" (Москва) через напад у одного з пасажирів.
Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело у службах аеропорту.
Ллітак виконує рейс за маршрутом "Дубай-Сан-Франциско".
"Під час польоту у одного з пасажирів різко погіршилося самопочуття і екіпаж запросив вимушену посадку у "Домодєдово", - повідомив співрозмовник.
Літак має приземлиться найближчим часом.
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