У Кривому Розі та на Волині сталися вибухи у житлових будинках: газ

У Кривому Розі та у Нововолинську сталися вибухи у житлових будинках, спричинені витіком побутового газу.

Як повідомляє видання 0564.ua, вибух у Кривому Розі стався у багатоповерховому житловому будинку у квартирі на 5-му поверсі близько 14:30 20 листопада.

Вибуховою хвилею вибило вікна у під'їзді та сусідніх кавртирах, за даними ДержНС, є інформація про двох постраждалих - власників квартири, 1957 та 1980 року народження. Біля будинку відчутний запах газу.

У Нововолинську вибух газу стався в ніч на неділю у двохповерховому будинку на вулиці Шевченка, тілесні ушкодження - термічні опіки 2-го ступеню - отримав власник квартири, ніхто з мешканців будинку не постраждав.

Як повідомили у поліції Волинської області, на кухні однієї з квартир будинку стався побутовий витік газу, що згодом призвело до вибуху.

Внаслідок вибуху частково пошкоджено будинок. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України.