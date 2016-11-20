АТО: Бойовики зменшили кількість обстрілів

У неділю бойовики помітно зменшили кількість обстрілів на усіх напрямках, однак заборонене Мінськими домовленостями озброєння використовують і далі.

Про це повідомили у штабі АТО станом на 18:00 20 листопада.

Загалом з початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці, з гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське, на Луганському напрямку – Макарове.

Українська правда