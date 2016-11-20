АТО: Бойовики зменшили кількість обстрілів

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Неділя, 20 листопада 2016, 18:51

У неділю бойовики помітно зменшили кількість обстрілів на усіх напрямках, однак заборонене Мінськими домовленостями озброєння використовують і далі.

Про це повідомили у штабі АТО станом  на 18:00 20 листопада. 

Загалом з початку доби зафіксовано 8 обстрілів позицій сил АТО. 

Зокрема, на Маріупольському напрямку з озброєння танків, БМП, 82 міліметрових мінометів бойовики вели вогонь по Красногорівці, з гранатометів і стрілецької зброї – по Новотроїцькому та Водяному.

На Донецькому напрямку бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське, на Луганському напрямку – Макарове.

Українська правда 

Теми: Донбас АТО зброя
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