Путін і Обама "зовсім коротко" поспілкувалися на саміті у Перу
Президенти РФ та США Володимир Путін та Барак Обама коротко поспілкувалися "на полях" саміту АТЕС.
Про це 20 листопада повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
"На початку ретріта (президенти двох країн) привітали один одного і зовсім коротко переговорили", - повідомив Пєсков.
Раніше речник Путіна заявляв, що "на полях" саміту АТЕС у Лімі можливий контакт Путіна з Обамою, але окрему зустріч адміністрації двох президентів не погоджували.
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