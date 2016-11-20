Путін і Обама "зовсім коротко" поспілкувалися на саміті у Перу

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Неділя, 20 листопада 2016, 19:09

Президенти РФ та США Володимир Путін та Барак Обама коротко поспілкувалися "на полях" саміту АТЕС.

Про це 20 листопада повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"На початку ретріта (президенти двох країн) привітали один одного і зовсім коротко переговорили", - повідомив Пєсков. 

Раніше речник Путіна заявляв, що "на полях" саміту АТЕС у Лімі можливий контакт Путіна з Обамою, але окрему зустріч адміністрації двох президентів не погоджували.

Теми: Обама Путін США Росія
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IP: 82.145.220.---Иван Краснополянов20.11.2016 19:30
О чем можно говорить с "хромой" уткой? Потому и совсем коротко..
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