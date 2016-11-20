Обама під час "зовсім короткої" розмови закликав Путіна виконувати Мінськ

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Неділя, 20 листопада 2016, 20:24

Президенти США і Росії Барак Обама і Володимир Путін в ході короткої бесіди на саміті АТЕС обговорили перспективи врегулювання конфліктів в Україні та у Сирії.

Про це повідомляє AP з посиланням на прес-службу Білого дому.

Згідно з повідомленням, лідери поспілкувалися перед відкриттям сесії саміту АТЕС.

"Вони стояли осторонь разом з помічниками, перш ніж потиснули одне одному руки, після чого сіли за стіл. У Білому домі заявили, що розмова тривала чотири хвилини", - зазначено у повідомленні. Зазначається, що репортери, присутні на місці події, не чули, про що саме говорили лідери.

У Білому домі заявили, що Обама закликав Путіна підтримати зобов'язання Росії в рамках Мінської угоди, яка спрямована на припинення конфлікту в Україні.

"Обама також закликав держсекретаря США Джона Керрі та главу МЗС РФ Сергія Лаврова продовжувати працювати в рамках ініціатив з іншими країнами для покращення ситуації у Сирії. йдеться у повідомленні.

Як повідомляє РІА Новости, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що президенти РФ та США висловили жаль через відсутність прогресу щодо врегулювання конфлікту в Україні та домовилися про зустріч глав зовнішньополітичних відомств двох країн для пошуку рішення сирійської проблеми. 

"Президенти висловили жаль, що не вдалося досягти прогресу щодо України. Разом з тим було підкреслено, що два місяці, які залишилися (до інавгурації новообраного президента США 20 січня) необхідно використати для продовження пошуків для сирійського врегулювання. У цьому контексті домовилися, що Лавров і Керрі продовжать контакти", - зазначив Пєсков. 

Як відомо, раніше речник президента РФ повідомив, що Обама та Путін коротко поспілкувалися "на полях" саміту АТЕС.

Українська правда

Теми: Донбас Путін США Мінські угоди
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