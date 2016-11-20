Президентські "праймеріз" у Франції: У республіканців лідирує активний прихильник Путіна

1388 переглядів
0
Неділя, 20 листопада 2016, 23:18

За даними екзит-полів, у першому турі "праймеріз" - вибору кандидата у президенти Франції від правих та центристів - лідирує активний прихильник президента РФ Володимира Путіна, екс-прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон.  

Дані опитувань повідомляє місцеве видання BMFTV

За даними екзит-полів, Ален Жюппе  та екс-президент Франції Ніколя Саркозі - на другому та третьому місцях відповідно. 

Станом на 23:00, за даними підрахунку 63% голосів виборців на "праймеріз", Фійон отримує 43% голосів, Жюппе - 27%, Саркозі - 22%.

 

Згодом Саркозі виступив із заявою, у якій  визнав свою поразку "праймеріз".  Також Саркозі повідомив, що у другому турі "праймеріз" підтримає кандидатуру Франсуа Фійона.


Експерти припускають, що саме переможець цього відбору з великою часткою ймовірності очолить Францію у травні 2017 року. 

Суперником переможця цих "праймеріз" стане, скоріш за все, ультраправа Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах - лідера республіканців Ніколя Саркозі. Він, у свою чергу, судячи з "праймеріз", до другого туру відбору кандидата не проходить. 

Для проведення "праймеріз" у Франції було відкрито 10 228 ділянок, для участі у голосуванні потрібно заплатити 2 євро і підписати "Хартію про зміну влади", у якій повідомляється, що виборець "розділяє цінності республіканських правих і центристів".

Другий тур первинних виборів у правих і центристів відбудеться 27 листопада. 

Українська правда 

Теми: Франція вибори Росія Путін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Лідер ультраправих Франції Ле Пен очолює президентські рейтинги 20 листопада 2016, 17:29
Франція відправить до Естонії 300 солдатів і бронетехніку 20 листопада 2016, 05:06
Оланд і Трамп поговорили про Близький Схід та Україну 12 листопада 2016, 00:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану
Обама під час "зовсім короткої" розмови закликав Путіна виконувати Мінськ
Лідер ультраправих Франції Ле Пен очолює президентські рейтинги
Порошенко: Не допущу внутрішніх конфліктів в Україні
Усі новини
Інтерв'ю

Микита Кадан: Як художник я намагаюся протистояти обману

Гроші партій

"Самопоміч" отримає майже 20 мільйонів гривень за ґендерну квоту