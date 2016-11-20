Президентські "праймеріз" у Франції: У республіканців лідирує активний прихильник Путіна

За даними екзит-полів, у першому турі "праймеріз" - вибору кандидата у президенти Франції від правих та центристів - лідирує активний прихильник президента РФ Володимира Путіна, екс-прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон.

Дані опитувань повідомляє місцеве видання BMFTV.

За даними екзит-полів, Ален Жюппе та екс-президент Франції Ніколя Саркозі - на другому та третьому місцях відповідно.

Станом на 23:00, за даними підрахунку 63% голосів виборців на "праймеріз", Фійон отримує 43% голосів, Жюппе - 27%, Саркозі - 22%.

Згодом Саркозі виступив із заявою, у якій визнав свою поразку "праймеріз". Також Саркозі повідомив, що у другому турі "праймеріз" підтримає кандидатуру Франсуа Фійона.

#LaPrimaire #Sarkozy appelle ce soir à voter pour #Fillon, son ancien Premier ministre, en tête des voix pic.twitter.com/lo7cPU1SbD — BFMTV (@BFMTV) November 20, 2016



Експерти припускають, що саме переможець цього відбору з великою часткою ймовірності очолить Францію у травні 2017 року.

Суперником переможця цих "праймеріз" стане, скоріш за все, ультраправа Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах - лідера республіканців Ніколя Саркозі. Він, у свою чергу, судячи з "праймеріз", до другого туру відбору кандидата не проходить.

Для проведення "праймеріз" у Франції було відкрито 10 228 ділянок, для участі у голосуванні потрібно заплатити 2 євро і підписати "Хартію про зміну влади", у якій повідомляється, що виборець "розділяє цінності республіканських правих і центристів".

Другий тур первинних виборів у правих і центристів відбудеться 27 листопада.

Українська правда