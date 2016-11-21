У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 700 авто

00
0
Понеділок, 21 листопада 2016, 00:20

У пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 22:00 20 листопада в чергах стоять 710 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Так, в ПП пропуску "Ягодин авто" скупчилися 230 автомобілів, "Рава-Руська" - 200, "Угринів" - 120, "Шегині" - 100, "Краковець" - 40, "Устилуг" - 20.

У пунктах пропуску "Смільниця" і "Грушів" черг немає.

На кордоні зі Словаччиною в пункті пропуску "Ужгород" стоять 20 машин.

На кордоні з Румунією, Молдовою та Угорщиною черг немає.

Теми: Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Польщі Ісуса Христа оголосили королем. Президент брав участь 19 листопада 2016, 23:26
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 900 авто 19 листопада 2016, 00:20
У чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1100 авто 17 листопада 2016, 01:03
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану
Обама під час "зовсім короткої" розмови закликав Путіна виконувати Мінськ
Лідер ультраправих Франції Ле Пен очолює президентські рейтинги
Порошенко: Не допущу внутрішніх конфліктів в Україні
Усі новини
Інтерв'ю

Микита Кадан: Як художник я намагаюся протистояти обману

Гроші партій

"Самопоміч" отримає майже 20 мільйонів гривень за ґендерну квоту