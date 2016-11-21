Луценко вирушив до Гааги переконувати МКС розслідувати події Майдану

Генеральний прокурор України Юрій Луценко увечері 20 листопада вирушив до Гааги на переговори з представниками МКС про злочини проти активістів Майдану.

Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган на сторінці в Facebook.

"Неділя, вечір. Курс на Гаагу. Попереду переговори із представниками Міжнародного кримінального суду. Обговорення можливості розгляду МКС злочинів, вчинених проти учасників Революції Гідності", - написала вона.

У лютому 2014 року Верховна Рада прийняла заяву в МКС про визнання Україною юрисдикції суду про вчинення злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави під час Євромайдану.

Однак суд в Гаазі заявив про відсутність достатньої кількості даних про те, що напади на активістів Майдану були спланованими.