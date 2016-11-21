Парубій: Україна стане членом НАТО

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Понеділок, 21 листопада 2016, 02:33

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Україна націлена на те, щоб стати членом НАТО.

Про це він заявив в ході зустрічі з головою Парламентської асамблеї НАТО Майклом Тернером в Стамбулі 20 листопада, передає прес-служба Кабміну.

"Рішення Бухарестського саміту НАТО повинно бути втілено в життя - Україна буде членом НАТО", - підкреслив Парубій.

Він зазначив, що в Україні затверджено програму щодо приведення Збройних сил до стандартів НАТО до 2020-го року.

"Цим активно займається і Президент України, і Верховна Рада. Це амбітна ціль, але я переконаний, що Збройні сили її реалізують", - сказав Парубій.

Він додав, що Україна повинна бачити і розуміти конкретні вимоги і тимчасові рамки для отримання членства в НАТО. Спікер переконаний, що досвід, який мають ЗСУ, теж може бути цікавим і корисним і для армій країн Альянсу.

"Ми переконані, що воююча українська армія має досвід, який буде цікавий країнам НАТО. Зараз вона проходить випробування війною - вона гартується", - зазначив Парубій.

В ході зустрічі Парубій також подякував Тернеру за підтримку України, яку демонструє ПА НАТО.

Участь у зустрічі також взяли народні депутати України Ірина Фриз - голова постійної делегації Верховної Ради України в ПА НАТО і Мустафа Джемільов.

Теми: НАТО Парубій
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