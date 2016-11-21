Клімкін: Альтернатива "Мінську" - дестабілізація України Росією

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що альтернативою Мінським домовленостями може стати дестабілізація Росією України і "заморожування" конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" в неділю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі знаємо, що Мінські домовленості - це зобов'язання, в тому числі, політичні зобов'язання з боку Росії... Ми повинні змусити Росію виконувати хоча б фундаментальні кроки. Альтернативою "Мінську" є заморожування і подальша дестабілізація Росією України", - вважає він .

Клімкін також нагадав, що на виконанні або невиконанні Мінських домовленостей Російською Федерацією заснована система міжнародних санкцій проти цієї країни.