На Донбасі затримали представника "уряду ДНР"

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Понеділок, 21 листопада 2016, 06:42

20 листопада прикордонники затримали в КПВВ "Майорське" Донецької області представника так званого керівництва Донецька.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Громадянин України прямував на своєму автомобілі "БМВ" до неконтрольованої території. Під час проведення огляду транспортного засобу прикордонники виявили серед особистих речей чоловіка посвідчення "ДНР Администрация города Донецка", - йдеться в повідомленні.

Про даний факт повідомлено відповідним правоохоронним органам.

Теми: АТО "ДНР"
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