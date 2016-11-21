У Києві перекриті вулиці в центрі
З 6:30 ранку в зв'язку заходами на честь Дня гідності і свободи в Києві перекриті вулиці в центрі міста.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.
Так, були перекриті частина вул. Хрещатик: від вул. Б. Хмельницького до пл. Європейської;
- вул. Інститутська: від вул. Садової до Майдану Незалежності;
- вул. Архітектора Городецького;
- вул. Б. Грінченка.
"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з проханням поставитися з розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій, а також заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням перекритих ділянок вулиць", - йдеться в повідомленні.
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