У Києві перекриті вулиці в центрі

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Понеділок, 21 листопада 2016, 07:37

З 6:30 ранку в зв'язку заходами на честь Дня гідності і свободи в Києві перекриті вулиці в центрі міста.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

Так, були перекриті частина вул. Хрещатик: від вул. Б. Хмельницького до пл. Європейської;

- вул. Інститутська: від вул. Садової до Майдану Незалежності;

- вул. Архітектора Городецького;

- вул. Б. Грінченка.

"Поліція звертається до всіх учасників масових заходів з проханням поставитися з розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій, а також заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням перекритих ділянок вулиць", - йдеться в повідомленні.

Теми: Київ
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