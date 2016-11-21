Екс-ФСБшник про викрадення: Я особисто чув розмови з кураторами з РФ

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Понеділок, 21 листопада 2016, 08:34

Екс-співробітник ФСБ Ілля Богданов, який перейшов на бік України у 2014 році, заявляє, що його викрадачі вели переговори з кураторами з Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Дождь.

"Реально замах на те, щоб мене викрасти в Росію, реально задіяно ГРУ, реально задіяно ФСБ, я особисто чув всі ці розмови з кураторами з Росії", - заявив Богданов.

За його словами, в тому числі йшлося про його ліквідацію, коли пішла заминка з передачею на кордоні.

"Тоді людина, яка безпосередньо була з чекістами, сказала:"Тоді діємо за другим планом, тобто питання з Богдановим потрібно закрити". Кажуть: "Як закрити?". "Ну як закрити ... Пояснювати, як? Все, щоб його не було". Коротше, двохсотім", - розповів Богданов.

За його словами, організатори переводили гроші за його викрадення, цитуючи слова людини: "Я не вбивця, я контрабандист. Я тільки перенести його".

"Ну а ти зроби так, щоб совість чиста була, ти його побий, наркотою накачай, роздягни і прив'яжи до дерева. Залиш в посадці, тільки там, де його ніхто не знайде", - процитував Богданов вказівки, які чув.

За його словами, замовником в Україні виступав "Росоха" - завербований в Бєлгороді російськими спецслужбами.

Як повідомлялося, про зникнення в Києві Богданова стало відомо 14 листопада.

18 листопада глава СБУ Василь Грицак заявив, що українські правоохоронці запобігли вбивству Богданова злочинним угрупованням, керованим з Росії.

За його словами, Богданова викрали в Києві і переправили до Харкова. За задумом російських кураторів, його мали вбити, а труп переправити до Росії.

Пізніше Богданов повідомив, що збирається працювати в прес-центрі СБУ.

Як відомо, Богданов був кадровим офіцером ФСБ, який у 2014 році перейшов на сторону України, брав участь у бойових діях на Донбасі як боєць "Правого сектору", зокрема, провів у диспетчерській вежі Донецького аеропорту близько місяця. Богданов отримав громадянство України.

Теми: ФСБ Росія СБУ
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