В окупованому Криму аарештували ще двох "диверсантів"
В окупованому Криму суд заарештував двох осіб, яких вже охрестили "українськими диверсантами".
Про це повідомляє РИА Новости.
"Затримано та заарештовано ще два українських диверсантів", - сказали в суді.
Зокрема, один з них Олексій Стогній, якого російські ЗМІ називають полковником Головного розвідуправління України. Другий Гліб Шаблій, якого називають українським офіцером.
Вони були затримані і заарештовані минулого тижня, проте відомо про це стало тільки в понеділок.
Судове засідання пройшло в закритому режимі. Обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.
У суді, контрольованому російською окупаційною владою нібито встановили зв'язок затриманих з трьома раніше затриманими українцями.
"Всі п'ятеро затриманих є учасниками однієї диверсійної групи, що діє в Севастополі", - сказав співрозмовник.
Раніше російські ЗМІ повідомили про затримання Стогнія і Шаблія.
За твердженням пропагандистського російського каналу Росія 1, саме Стогній був затриманий 15 листопада, коли йшов з пістолетом на агентурну зустріч.
Стогній був нібито тісно пов'язаний з так званою групою Штиблікова.
РосЗМІ показали уривок відео з допитом Стогнія, де він ствердно відповів на запитання, чи отримував він гроші за ведення розвідувальної діяльності.
"Так, отримував. Причому неодноразово їздив в місто Київ. Також кошти мені передавав Дмитро Штибліков, який приїжджав з Києва. Передача коштів відбувалася в моєму магазині", - говорить затриманий на оперативному відео силовиків.
Стогнія працював в магазині канцелярських товарів та іграшок в Севастополі. Раніше він - будучи випускником Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова за спеціальністю "радіотехнічне озброєння", служив на українському флоті. "Зараз він - старший офіцер 13-го відділу першого департаменту Головного управління розвідки Міноборони України ", - стверджують російські ЗМІ.
Другий затриманий Гліб Шаблій працював бізнесменом, але при цьому був капітаном другого рангу.
"За вказівкою керівництва Головного управління розвідки Міністерства оборони України виконував розвідувальні завдання", - наводить слова Шаблія ЗМІ.
У сюжеті телеканалу Росія1 під час програми пропагандиста Дмитра Кисельова не обійшлося і без візитки Яроша.
Оксана Коваленко, УП
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