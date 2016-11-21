Біля Майдану Незалежності знайдено підозрілий предмет – поліція

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Понеділок, 21 листопада 2016, 10:17

У Києві на Хрещатику ближче до Майдану Незалежності виявлено підозрілий предмет, проводиться перевірка.

Про це повідомили в ГУ Національної поліції Києва, передає Інтерфакс-Україна.

"Надійшла інформація про те, що біля одного з будинків в районі Майдану Незалежності знаходиться підозрілий предмет. На місці працює вибухотехнічна служба, провидится перевірка", - зазначили поліції в понеділок вранці.

 
Експерти працюють на місці
фото нацполіції
 
ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Як відомо, у зв'язку з запланованими заходами до третьої річниці Революції Гідності у понеділок, 21 листопада, вестибюль станції метро "Хрещатик" з боку Інститутської закрито на вхід і вихід.

Згідно з поданими різними громадськими організаціями в Київську міську державну адміністрацію заявками, масові заходи в центрі Києва з нагоди 3-ї річниці Революції Переваги будуть проходити з 8:00 понеділка і до пізнього вечора.

Зокрема, в центральній частині міста, в тому числі на Майдані Незалежності, Хрещатику і прилеглих вулицях і площах Києва заплановано проведення мирних зібрань, мітингів, віче, а також маршу, приурочених до пам'ятної дати.

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