Очевидці: Бойовики встановили САУ в Макіївці в житлових кварталах

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Понеділок, 21 листопада 2016, 10:21

Місцеві жителі окупованого міста Макіївка на Донеччині розповідають про встановлення бойовиками самохідної артилерійської установки (САУ) в житловому кварталі і стрільбу у бік промислової зони Авдіївки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на очевидців з Макіївки.

"У нас у Червоногвардійському районі Макіївки, в селищі шахти 8-8 БІС, бойовики прямо між п'ятиповерхівками, за 30 метрів від будинків, встановили артустановку САУ і стріляли у бік промзони міста Авдіївки", - розповіли жителі, які живуть у сусідніх будинках у селищі.

За їх словами, люди бояться висловлювати протест проти дій бойовиків, і їм залишається спускатися в підвали будинків, щоб зберегти своє життя і своїх дітей.

Як відомо, САУ належить до забороненої Мінськими угодами зброї і яка має бути відведена від лінії розмежування.

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