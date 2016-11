Меморіал і музей Революції будуть на Алеї Героїв Небесної сотні

Меморіал і музей Революції створять у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це заявив президент Петро Порошенко 21 листопада, виступаючи з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

"Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні не лише фактом свого існування, але й розташуванням повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, свободу й демократію", – сказав він.

"Я поділяю і підтримую позицію громадських організацій, зокрема, організації "Родина героїв Небесної сотні", що цей музей має бути сучасним, має дивитися в майбутнє, має бути сформований найкращими світовими і українськими митцями. Він має бути розташований на земельній ділянці за адресою Алея Героїв Небесної сотні", – заявив Порошенко.

"І якщо треба взяти на себе політичну відповідальність і віддати розпорядження, щоб саме там, на території, яка безпосередньо прилягає до місць загибелі активістів під час Революції Гідності, – я цю політичну відповідальність беру на себе", – повідомив президент.

"І віддаю розпорядження, щоб (вирішили – ред.) питання виділення цієї земельної ділянки, яке досі не вирішувалося, оскільки нібито є декілька судових рішень щодо передачі її в різні роки різним власникам, у тому числі, й приватним. Я наголошую: якщо потрібне політичне рішення – я його приймаю", – сказав він.

Порошенко наголосив: "Меморіал і Музей революції буде саме на Алеї Героїв Небесної сотні. На колишній вулиці Інститутській".

"Я виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу та проведення міжнародного конкурсу на його найкращий проект", – сказав президент.

