Меморіал і музей Революції будуть на Алеї Героїв Небесної сотні

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Понеділок, 21 листопада 2016, 11:39

Меморіал і музей Революції створять у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це заявив президент Петро Порошенко 21 листопада, виступаючи з нагоди третьої річниці початку Євромайдану.

"Меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні не лише фактом свого існування, але й розташуванням повинен нагадувати про ту високу ціну, яку український народ заплатив за незалежність, свободу й демократію", – сказав він.

"Я поділяю і підтримую позицію громадських організацій, зокрема, організації "Родина героїв Небесної сотні", що цей музей має бути сучасним, має дивитися в майбутнє, має бути сформований найкращими світовими і українськими митцями. Він має бути розташований на земельній ділянці за адресою Алея Героїв Небесної сотні", – заявив Порошенко.

"І якщо треба взяти на себе політичну відповідальність і віддати розпорядження, щоб саме там, на території, яка безпосередньо прилягає до місць загибелі активістів під час Революції Гідності, – я цю політичну відповідальність беру на себе", – повідомив президент.

"І віддаю розпорядження, щоб (вирішили – ред.) питання виділення цієї земельної ділянки, яке досі не вирішувалося, оскільки нібито є декілька судових рішень щодо передачі її в різні роки різним власникам, у тому числі, й приватним. Я наголошую: якщо потрібне політичне рішення – я його приймаю", – сказав він.

Порошенко наголосив: "Меморіал і Музей революції буде саме на Алеї Героїв Небесної сотні. На колишній вулиці Інститутській".

"Я виступаю ініціатором і першим спонсором створення благодійного фонду зі збору коштів для будівництва музею-меморіалу та проведення міжнародного конкурсу на його найкращий проект", – сказав президент.

"Я щиро сподіваюся, що спорудження цього надзвичайно важливого для нашої спільної справи об’єкту стане по-справжньому всенародною справою – такою самою, як був наш Європейський Майдан. Майдан, який об’єднав громадян різних верств, поглядів, віросповідань, статків – на боротьбу за спільне майбутнє", – додав він.

"Спорудження, наповнення і підтримка в подальшому діяльності Музею Революції буде логічним продовження цієї об'єднавчої місії Майдану", – вважає Порошенко.

Олена Рощенко, УП

Теми: Майдан Євромайдан Порошенко Київ історія
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Коментарі — 2
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IP: 89.175.167.---Sergey Filatov21.11.2016 13:24
Строить музей нужно быстрее.А то через год-другой уже власть поменяется.
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky21.11.2016 11:55
Вообще в период последнего Майдана погибло больше тысячи человек (не все - в центре Киева, конечно). Но почему-то большая часть из них - хотя они были активистами Революции Достоинства - не "небесные". Их трупы всплывали на Днепре и валялись на островах. Их находили поутру в подворотнях, чудовищно искалеченных. Кого-то беркутовцы раздевали и обливали водой на морозе. Но не повезло им попасть на небо. Комиссия не признала их достойными. Лишь 100 мучеников включили в Элитный Клуб.
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