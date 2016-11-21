Адвокат сподівається, що Сущенка обміняють на російського розвідника
Адвокат заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує його обмін на агента російської розвідки, затриманого в Україні в жовтні.
Про це він пише 21 листопада в Facebook після зустрічі зі своїм підзахисним у СІЗО в Москві.
"Вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Загалом, ми розраховуємо що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, арештованого в Рівному 8.10.2016 Службою безпеки України. Так буде краще для всіх", – повідомив адвокат.
Як повідомлялося 9 жовтня, у Рівному було затримано агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.
"Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії - мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ", – повідомляла СБУ.
Українська правда
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