Адвокат сподівається, що Сущенка обміняють на російського розвідника

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Понеділок, 21 листопада 2016, 12:22

Адвокат заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує його обмін на агента російської розвідки, затриманого в Україні в жовтні.

Про це він пише 21 листопада в Facebook після зустрічі зі своїм підзахисним у СІЗО в Москві.

"Вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Загалом, ми розраховуємо що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, арештованого в Рівному 8.10.2016 Службою безпеки України. Так буде краще для всіх", – повідомив адвокат.

Як повідомлялося 9 жовтня, у Рівному було затримано агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.  

"Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії - мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ", – повідомляла СБУ.

Українська правда

Теми: Сущенко Політв'язні заручники Росія
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IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 12:51
Нужно всех украинских заложников в Мордоре менять на рашистских разведчиков. Их у нас только в ВР человек 200. Всех выменять - и своих граждан вернем, и в ВР чище станет.
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