Адвокат сподівається, що Сущенка обміняють на російського розвідника

Адвокат заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін прогнозує його обмін на агента російської розвідки, затриманого в Україні в жовтні.



Про це він пише 21 листопада в Facebook після зустрічі зі своїм підзахисним у СІЗО в Москві.



"Вийшов від Романа Сущенка з Лефортово. Загалом, ми розраховуємо що Кремль піде на обмін Сущенка на Віктора Павленка, арештованого в Рівному 8.10.2016 Службою безпеки України. Так буде краще для всіх", – повідомив адвокат.

Як повідомлялося 9 жовтня, у Рівному було затримано агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

"Шпигун – громадянин України, який постійно проживає в Росії - мав завербувати одного із старших офіцерів штабу Сухопутних військ ЗСУ", – повідомляла СБУ.

Українська правда