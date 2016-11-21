Все буде гаразд, якщо ми не дамо обнулити досягнення – Порошенко

00
4
Понеділок, 21 листопада 2016, 12:41

Президент Петро Порошенко вважає, що економічне становище українців незабаром покращиться.

"Я впевнений, що незабаром ефективність українських економічних реформ відчуватиме все більша і більша кількість людей. І підвищення рівня життя вже стоїть на порядку денному зараз", – сказав він, виступаючи у третю річницю Євромайдану.

"Все буде гаразд, якщо ми з вами не дозволимо окремим політиканам обнулити результат, досягнутий такою дорогою ціною", – заявив Порошенко.

"Наскільки вражаючу єдність демонструє нині суспільство, настільки роз’єднаним, егоїстичним є наш політичний клас. Він абсолютно не відчуває потреби з огляду на зовнішні обставини регулювати і тримати градус політичної конкуренції в межах розумного", – додав президент.

Порошенко нагадав, що українська державність у свої історії вже зазнавала втрат через внутрішні розбіжності політиків і громадських діячів.

Олена Рощенко, УП

Теми: Порошенко економіка історія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: Хай в ЄС у нас вчаться, як любити Європу 21 листопада 2016, 12:31
Порошенко дав Ярошу орден 21 листопада 2016, 12:10
Порошенко: Російський режим замочив демократію в сортирі 21 листопада 2016, 11:39
Коментарі — 4
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.230.155.---Kontrolor21.11.2016 13:32
Ну, чи не ...здобол? Шестизірковому найбільше муляє як зберегти уже нахапане, а тому - зберегти владу. Усе інше - лише інструменти: обіцянки, пошук ворогів справжніх і надуманих, нагородження героїв і псевдогероїв. А насправді народу боїться, як чорт ладану, бо прекрасно усвідомлює, що той терпить лише до строку. Прагнення його і людей зовсім різні, але він вірить, що зможе якось розрулювати тупикові ситуації, що виникатимуть дедалі частіше. А для цього різні способи годяться. Гадаю, що більшість давно прозріла і не вірить цьому бла-бла.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 217.118.83.---petrius21.11.2016 13:20
Лицемер не сильно уступающий янеку. О каких достижениях он хрюкает? Если в начале своего президенства ещё была хрупкая надежда, что этот олигарх может являться патриотом Украины, то сейчас понятно одно - он патриот собственного кошелька. В общем - такой же жулик как и его предшественники, умнее ведущий себя по единственной причине - страшно потерять всё из-за военных действий. Россия как бы не даёт расслабиться и окунуться в грабёж страны с тем же безумным упоением, с каким это делало двуногое быдло - Янукович. Приходится делать вид, что реформы в жизнь проводит, да и денег из МВФ -- воровать очень хочется... Порошенко должен уйти после выборов, как и большинство старых политиков. Они способны только народ превращать в идиотов, заговаривая им зубы неисполнимыми обещаниями. Надежда на активную часть общества и честные СМИ - они должны всё время давить на этих уголовников в законе.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 89.175.167.---Sergey Filatov21.11.2016 13:16
Dm Gr:
Снижения налогов на майдане никто не обещал.Обещали всем по паре кружевных трусиков и "безвиз" в ЕС.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.9.36.---Dm Gr21.11.2016 12:52
коли ви вже людей почуєте? Виконайте вимоги хлопців по ринку автомобілів, скільки можна з людей знущатися. ? Знижуйте податки!!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб
У штабі АТО пояснили "успіх" боротьби ФСБ з "диверсантами" в Криму
Меморіал і музей Революції будуть на Алеї Героїв Небесної сотні
Очевидці: Бойовики встановили САУ в Макіївці в житлових кварталах
Усі новини
Молоді режисери

Художній керівник у нас - цар, бог, тато і мама

скандал

Боб Ділан не приїде за Нобелівкою