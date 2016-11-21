За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб

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Понеділок, 21 листопада 2016, 12:45

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє бійців отримали поранення. Це сталося під час обстрілів у Луганському та Авдіївці", – сказав полковник.

Українська правда

Теми: АТО
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