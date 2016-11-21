За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.
Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє бійців отримали поранення. Це сталося під час обстрілів у Луганському та Авдіївці", – сказав полковник.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.