За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 2 військових зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє бійців отримали поранення. Це сталося під час обстрілів у Луганському та Авдіївці", – сказав полковник.

Українська правда