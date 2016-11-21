6 українців загинуло у ДТП в Росії

00
1
Понеділок, 21 листопада 2016, 13:42

Шестеро людей, жителів України, загинули внаслідок ДТП в Ростовській області в Росії.

Про це повідомили Генконсульстві України в Ростові-на-Дону, передає російське агентство ТАСС.

"Шестеро людей, жителів України, загинули, троє постраждали. Потерпілих у стані середнього ступеня тяжкості перебувають в ЦРЛ Миллеровского району", - повідомили в Генконсульстві.

 
Фото: auto.kp.ru
 
Фото: auto.kp.ru

Аварія за участю "КамАЗа" і мікроавтобуса Mercedes сталася на 848 кілометрі траси М-4 "Дон". За попередніми даними, мікроавтобус врізався у вантажівку, що рухався в попутному напрямку.

Причини аварії встановлює поліція, за фактом ДТП ведеться перевірка.

Теми: ДТП Росія Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поліція закликає водіїв у неділю включити ближнє світло фар 20 листопада 2016, 11:27
На Дніпропетровщині авто зіткнулося з автобусом: 10 травмованих 19 листопада 2016, 13:52
Щорічно у ДТП гинуть до 3 тисяч українців 18 листопада 2016, 10:32
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 13:52
Земля пухом, але що вони роблять там у окуцпанта, правда Петро Олексієвиче?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу в зоні АТО поранення отримали двоє бійців – штаб
У штабі АТО пояснили "успіх" боротьби ФСБ з "диверсантами" в Криму
Меморіал і музей Революції будуть на Алеї Героїв Небесної сотні
Очевидці: Бойовики встановили САУ в Макіївці в житлових кварталах
Усі новини
Молоді режисери

Художній керівник у нас - цар, бог, тато і мама

скандал

Боб Ділан не приїде за Нобелівкою