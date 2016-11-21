У Києві не будуть перераховувати більшість платіжок за тепло

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Понеділок, 21 листопада 2016, 13:46

Київська влада вважає, що підстав для проведення перерахунку більшості платіжок за тепло, виставлених ПАТ "Київенерго" жителям столиці, немає.

Про це в понеділок на брифінгу заявив заступник глави Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням мера ми комісійно розібрали це питання із залученням фахівців НКРЕКП та Мінрегіону. Висновок такий, що "Київенерго" при нарахуванні використовував методику, затверджену постановою №1037 згідно вимог чинного законодавства. Порушень ми там не знайшли ... підстав для перерахунку у цієї категорії (в будинках, в яких немає будинкових лічильників тепла і рахунки формуються розрахунковим методом – ред.) немає", – сказав він.

В свою чергу комерційний директор "Київенерго" Євген Бушма повідомив, що перерахунок буде проведений тільки щодо 654 будинків, які обладнані будинковими лічильниками тепла, однак рахунки їхнім жителям були виставлені виходячи з розрахунків за методикою.

Як відомо, раніше на засіданні Кабміну прем'єр Володимир Гройсман обурився помилками в платіжках, які призвели до завищених сум, і зажадав їх перерахувати. У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що його відомство перевірить, чи не були ці помилки допущені навмисне зі злим умислом.

Міністр інформаційної політики Юрій Стець тоді заявляв, що таким чином людей намагалися спровокувати вийти на вулиці і почати заворушення. Він вважає, що це могло призвести до втрати держави.

Теми: ЖКГ Київ тарифи
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Коментарі — 9
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IP: 193.238.98.---ramusus21.11.2016 15:51
методика така, що рахує все від Ротердама.
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IP: 213.111.84.---kilovka21.11.2016 15:48
Sergio_S:
Стесняюсь спросить, а за каким х...м в Киевэнерго есть должность "коммерческий директор"? Какой "коммерцией" может заниматься контора, поставляющая тепло на безальтернативной основе по ценам, которые регулируются государством?
Вибачте, а "обнал", корпоративи, закупіля за завищеними цінами і другі "комерційні операції"?
Цим хто буде займатися? Ахметов чи що? Йому треба займатися "гуманітарною допомогою" Донбасу(думаю за наш рахунок).
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IP: 93.73.27.---Gonta_2021.11.2016 15:36
Naim:
А куда испарился мораторий на повышение цен за коммуналку? Ахметов заплатил кому надо?
Як відомо, якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам.
У киян, як і в мешканців інших міст, є можливість самим запровадити мораторій ... на сплату грабіжницьких рахунків.
Нехай Ахметов почитає мудре Святе Письмо: "Хто забажає надто багато, той не отримає нічого!"
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IP: 195.78.69.---Naim21.11.2016 15:16
А куда испарился мораторий на повышение цен за коммуналку? Ахметов заплатил кому надо?
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IP: 93.73.27.---Gonta_2021.11.2016 14:47
Є дуже ефективний спосіб спонукати "Київенерго" та інші українські теплоенерго встановити дуже в стислі терміни теплові лічильники у ВСІ багатоквартирні будинки. Достатньо лише урядовим рішенням за ініціативою тої ж КМДА місцевих рад встановити для будинків без лічильників оплату за опалення на рівні минулого опалювального сезону (місяць до місяця). Я чомусь впевнений, що лічильники після такого рішення з'являться всюди протягом кількох тижнів (хлопці-енергетики монтуватимуть їх 24 год. на добу без вихідних і свят)!
До речі рекламовані субсидії теж не вирішують проблему відсутності лічильників, адже і в цьому випадку монополісти продовжують заробляти на послугах, що реально ними не були надані (просто робиться це за рахунок бюджету, тобто вже всіх платників податків).
Будь-які реформи мають починатися з СУВОРОГО ОБЛІКУ. Тільки так!
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