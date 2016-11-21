Арешт Сущенка можуть продовжити на 4 місяці – адвокат

Російське слідство у справі незаконно затриманого в Москві українського журналіста Романа Сущенка 22 листопада подасть до суду документи на продовження його арешту.

Про це адвокат українця Марк Фейгін повідомив "Укрінформу".

"Слідчий Креков сказав, що завтра вранці будуть подані документи до суду на продовження арешту Романа Сущенка. Можу припустити, що вони попросять продовжити арешт на чотири місяці", – сказав захисник.

За його словами, поки що точно невідомо, коли саме відбудеться засідання суду з цього питання.

"Якщо засідання відбудеться на цьому тижні, то я буду на ньому. Якщо ж наступного, коли у мене заплановані важливі поїздки у справі Сущенка (до 28 листопада – Київ, 29 листопада – у Париж. - ред.), то мені допоможуть мої колеги – адвокат Полозов або адвокат Образцова", – пояснив Фейгін.

Як відомо, 2 жовтня паризького кореспондента агенції "Укрінформ" Роман Сущенко, який­ прибув до Росії у приватних справах, затримали у Москві, де звинуватили в шпигунстві.

У Головному управлінні розвідки назвали фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" є розвідником ГРУ.

Україна вимагає негайного звільнення затриманого в РФ українського журналіста та відповідної реакції від ОБСЄ, РЄ та інших структур.

З вимогою звільнити Сущенка виступила низка міжнародних інституцій, зокрема Репортери без кордонів та уповноважена ОБСЄ з питань свободи слова Дуня Міятович.

За даними адвоката Марка Фейгіна, російським силовикам Сущенка здав "друг сім'ї".

Фейгін заявив, що домагається обміну Сущенка на когось із затриманих в Україні росіян.

21 листопада він запропонував кандидатуру агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації Віктора Павленка, затриманого в жовтні в Рівному.