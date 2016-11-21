У поліції пояснили, що за звук пролунав під КМДА

4199 переглядів
7
Понеділок, 21 листопада 2016, 14:14

У Києві між будівлями Центрального універмагу та КМДА правоохоронці зупинили для перевірки чоловіка, у якого був невідомий чорний предмет. Вилучений предмет знищив робот, під час чого пролунав глухий звук.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Патрульні поліції огородили місце події. Ближче ніж на 50 метрів громадянам не дозволяли підходити. Невідомий предмет знешкодили за допомогою спеціального робота. "Вміст сумки перехожого не становить загрози", - заявили в поліції.

Як пояснила в коментарі "Українській правді" заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Києві Яна Семенюк, чоловік ніс сумку, в якій була коробка із підозрілим предметом.

"Ніякої вибухівки там не було. Предмет знищили згідно з інструкцією. Під час знищення предмету роботом пролунав глухий звук, то не був вибух", - наголосила Семенюк. 

 
 
Під КМДА зупинили чоловіка із підозрілим предметом, який згодом знищив робот
фото нацполіції

У поліції наголошують, що станом на цю годину жодних вибухів у столиці не зафіксовано.

Говорячи загалом про ситуацію в центрі Києва, начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко зазначив, що вже задіяно близько шести тисяч правоохоронців.

 
У столиці чергує 6 тисяч поліцейських
фото нацполіції

"Посилені групи кінологічної та вибухотехнічної служби. Проводиться поверхнева перевірка. У центральній частині міста створено 12 перевірочних пунктів, де також задіяні кінологи, поліція, металодетектори. Також ми перевіряємо автотранспорт, щоб уникнути провокацій і надати можливість всім бажаючим мирним шляхом провести цей день", - зазначив він.

Тетяна Кусок, УП

Теми: КМДА Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Забудовники винні місту 2 мільярди гривень внесків пайової участі – КМДА 27 вересня 2016, 23:26
СБУ зловила на хабарництві чиновника КМДА 19 травня 2016, 21:55
"Чиї" ви, бойовики з-під КМДА? 22 квітня 2016, 10:05
Коментарі — 7
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.242.80.---val mashtak 21.11.2016 15:53
Сценарий «Шатуна» был придуман отнюдь не нынешними кремлевскими политтехнологами вроде Суркова, Павловского, Раппопорта.., а задолго до них был не только разработан, но и успешно в 1917 году апробирован на практике вождями большевиками – Троцким-Бронштейном, Лениным-Ульяновым. Именно благодаря «Шатуну» горстке крикливых «шатунов» преимущественно из числа унтерменшенов, последовательно перемещавшейся на паровозе от одной узловой ж/д станции к другой, удалось фактически без единого выстрела и фактически без насилия, овладеть в 1917 году 150-миллионой страной. Погодя сценарий большевистского «Шатуна» успешно использовали для захвата власти Муссолини, Гитлер… Именно этот сценарий Бронштейна -Ульянова был положен в основу т.н. рускай вясны 2014 года.
Подробнее читать: Ричард Пайпс, «РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ», . — М.: «Захаров», 2005.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 15:22
Це Вам проплаченим платять тоталітатори від оліягархії і крадуни .
ВідповістиЗ цитатою
IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 14:57
DND:
Ну такий день Шатун з АПУ втік, требаж щось таке, ну не бачили так почули, А як же треба ж обивателя прилякати, бач рука Москви і тут вже орудує, проте бурбону Петрну не рука Москви не заважає збагачуватись. Ви там мітингуйте а сорочка все ж ближча до тіла.
А вам как, прочто за количество постов платят, без смысловой нагрузки, но с "ключевыми словами"?
ВідповістиЗ цитатою
IP: 91.225.121.---DND21.11.2016 14:25
Ну такий день Шатун з АПУ втік, требаж щось таке, ну не бачили так почули, А як же треба ж обивателя прилякати, бач рука Москви і тут вже орудує, проте бурбону Петрну не рука Москви не заважає збагачуватись. Ви там мітингуйте а сорочка все ж ближча до тіла.
ВідповістиЗ цитатою
IP: 194.44.172.---elvtes21.11.2016 14:24
Тобто у людини забрали сумку, вилучили особисті речі та знищили їх, але вони не несли загрози? І такій поліції хочуть надати презумпцію правоти та додаткові повноваження?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Суд РФ вимагає від "Антонова" більше 72 мільйонів неустойки
“Азов” пройшов маршем до Адміністрації президента і ГПУ
У поліції пояснили, що за звук пролунав під КМДА
У Києві не будуть перераховувати більшість платіжок за тепло
Усі новини
Музика

Фахівці назвали мелодію, здатну подолати стрес

скандал

Боб Ділан не приїде за Нобелівкою