У поліції пояснили, що за звук пролунав під КМДА

У Києві між будівлями Центрального універмагу та КМДА правоохоронці зупинили для перевірки чоловіка, у якого був невідомий чорний предмет. Вилучений предмет знищив робот, під час чого пролунав глухий звук.

Про це повідомляє Нацполіція Києва.

Патрульні поліції огородили місце події. Ближче ніж на 50 метрів громадянам не дозволяли підходити. Невідомий предмет знешкодили за допомогою спеціального робота. "Вміст сумки перехожого не становить загрози", - заявили в поліції.

Як пояснила в коментарі "Українській правді" заступник начальника відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Києві Яна Семенюк, чоловік ніс сумку, в якій була коробка із підозрілим предметом.

"Ніякої вибухівки там не було. Предмет знищили згідно з інструкцією. Під час знищення предмету роботом пролунав глухий звук, то не був вибух", - наголосила Семенюк.

Під КМДА зупинили чоловіка із підозрілим предметом, який згодом знищив робот фото нацполіції

У поліції наголошують, що станом на цю годину жодних вибухів у столиці не зафіксовано.

Говорячи загалом про ситуацію в центрі Києва, начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко зазначив, що вже задіяно близько шести тисяч правоохоронців.

У столиці чергує 6 тисяч поліцейських фото нацполіції

"Посилені групи кінологічної та вибухотехнічної служби. Проводиться поверхнева перевірка. У центральній частині міста створено 12 перевірочних пунктів, де також задіяні кінологи, поліція, металодетектори. Також ми перевіряємо автотранспорт, щоб уникнути провокацій і надати можливість всім бажаючим мирним шляхом провести цей день", - зазначив він.

Тетяна Кусок, УП