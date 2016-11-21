Прокуратура шукає двох російських терористів-садистів

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Понеділок, 21 листопада 2016, 15:17

Військова прокуратура України почала досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно ватажків незаконного збройного формування "Русич" і групи швидкого реагування "Бетмен" терористичної організації "ЛНР" громадян РФ Олексія Мільчакова та Яна Петровського.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ГПУ у понеділок.

"Вказане незаконне збройне формування було сформовано у червні 2014 року переважно з громадян Російської Федерації з садистськими нахилами, що сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської і Донецької областей", - сказано у повідомленні.

Вказується, що слідство установило причетність зазначених терористів до збройних нападів на підрозділи сил АТО, зокрема, 5 вересня 2014 року поблизу с. Щастя Луганської області, внаслідок чого загинули бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

"Мільчакову та Петровському повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації). У зв’язку з переховуванням підозрюваних на території Російської Федерації, їх оголошено у розшук", - сказано у повідомленні.

Як відомо, в жовтні у Норвегії затримали 29-річного бойовика, громадянина Росії Яна Петровського, який воював на стороні проросійських бойовиків на Донбасі у так званому батальйоні "Русич".

Батальйоном "Русич" керував російський неонацист Олексій Мільчаков.

Українська правда

Теми: Росія Донбас АТО
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IP: 130.180.220.---Vladimir Omelyanov21.11.2016 15:56
І що з цими варварами українофобами робити ,може амністуємо ?
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