Кожен четвертий українець занепокоєний перемогою Трампа

Чверть українців думають, що відносини між США і Україною погіршаться після перемоги на виборах Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", яке було проведене 18-20 листопада.

Водночас відносна більшість (42%) не очікують жодних змін у відносинах України.

"Найбільше погіршення очікують в Центрі та на Півдні України. Лише 7% опитаних українців вважають, що відносини покращаться", - повідомляє сайт групи.

Також повідомляється, що 55% опитаних українців слідкували за перебігом виборів в США.

Вказується, що 39% опитаних українців симпатизували Гілларі Клінтон, кожен десятий – Дональду Трампу, 42% – не симпатизували жодному кандидату. Серед тих, хто слідкував за виборами симпатії українців розподілилися наступним чином: 62% симпатизували Клінтон, 15% – Трампу.

Опитування проводилося з числа 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3%.