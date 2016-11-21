Керівник поліції Києва не мітить у крісло Деканоідзе і хвалить Трояна

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Понеділок, 21 листопада 2016, 16:01

Керівник Головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко не збирається претендувати на посаду керівника Національної поліції.

Про це він сказав в інтерв'ю "Українським новинам".

"Мені достатньо обов'язків і роботи на тій позиції, на якій я зараз і перебуваю. Повірте, вона займає в мене весь час", – сказав Крищенко.

Андрій Крищенко
Андрій Крищенко

За його словами, призначений на посаду виконувача обов'язків керівника Нацполіції Вадим Троян є професіоналом і цілком розбирається в предметі.

Як відомо, Міністерство внутрішніх справ планує оголосити конкурс на посаду керівника Національної поліції після того, як Хатія Деканоідзе звільнилася з цієї посади.

Вадим Троян вважається людиною, близькою до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Теми: поліція
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га21.11.2016 16:39
Професіоналом чого є Троян? Троян, як і Аваков, є комерсами, яких лиха доля занесла в МВС, де вони продовжують займатись комерцією.
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