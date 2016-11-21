СБУ продовжила розслідування замаху на Шокіна
Служба безпеки продовжила розслідування справи про замах на колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна.
Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на відповідь СБУ на запит агентства.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на життя колишнього генерального прокурора України Шокіна В.М. за ознаками злочину, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України, здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в Києві та Київській області. Досудове слідство триває", – сказано в ньому.
Також зазначено, що подробиці досудового слідства можуть розголошуватися тільки з дозволу слідчого або прокурора.
Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, термін досудового розслідування не може перевищувати 12 місяців з дня повідомлення особі про підозру.
Як відомо, 2 листопада 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що ввечері снайпер обстріляв кабінет генерального прокурора Віктора Шокіна.
СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом замаху на генерального прокурора.
У лютому 2016 року в СБУ заявляли, що розслідування замаху на генпрокурора Шокіна "просунулося".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.