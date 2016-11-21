Головний люстратор України йде у відставку

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Понеділок, 21 листопада 2016, 19:30

Директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Саме цей день є останнім робочим днем на державній службі – посаді директора департаменту по питанням люстрації Мін’юсту", - написала вона.

"Для мене символічно піти саме в цей день, щоб дотриматися слова і бути гідною і вільною)). Я радію можливості долучитися до громадських ініціатив, які вважаю дуже потужним інструментом змін", - додала Козаченко.

Як відомо, 9 жовтня Козаченко повідомила, що в Україні люстровано 938 осіб і серед них – 40 служителів Феміди.

Козаченко була призначена директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України 7 листопада 2014 року.

Українська правда

Теми: люстрація Україна Мін'юст
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