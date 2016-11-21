Учасники віче на Майдані озвучили вимоги та вирішили розходитися

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Понеділок, 21 листопада 2016, 21:09

Учасники заворушень на вул. Велика Васильківська повернулися на Майдан Незалежності в центрі Києва.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", близько 200 осіб, переважно чоловіки спортивної статури з жовтими стрічками на рукавах, прибули на Майдан Незалежності і розташувалися біля стели Незалежності.

Перед присутніми виступає командир добровольчого батальйону "ОУН" Микола Коханівський.

Молоді люди з жовтими стрічками стоять відокремлено.

Біля стели відновилося віче. Учасники акції тримають прапори з написом "Білий молот" і "Правий сектор", а також державні прапори України.

Коханівський озвучив вимоги учасників віче і закликав їх розходитися.

Він зажадав від влади відпустити заарештованих раніше побратимів, вивести з Мінського процесу Леоніда Кучму і Віктора Медведчука. В іншому випадку він пригрозив, що наступного разу протестувальники будуть діяти більш жорстко.

"Уже не російські банки будуть (в центрі уваги учасників протесту), а безпосередньо Банкова", - сказав Коханівський.

Він підкреслив, що ці вимоги повинні бути виконані до 1 грудня.

"Сподіваюся, до цього часу режим внутрішньої окупації схаменеться і почне відпускати наших побратимів", - сказав він.

Як відомо, на Майдані Незалежності в Києві біля стели зібралося віче з нагоди третьої річниці Революції Гідності.

Раніше вже відбулися невеликі сутички з правоохоронцями.

Учасники акції, приуроченої до річниці Революції Гідності, також розбили вікна в будівлі на вулиці Велика Васильківська, 23 Б, де, за їхніми словами, розташований офіс Віктора Медведчука. Постраждав також офіс російського "Сбєрбанку".

Теми: Майдан акції
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