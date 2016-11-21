Бойовики 7 разів стріляли по силах АТО у понеділок
З опівночі і до вечора 21 листопада у зоні проведення АТО й надалі зменшувалась кількість обстрілів.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку по Красногорівці вогонь вів танк бойовиків, по Широкиному та Гнутовому незаконні збройні формування стріляли з мінометів різних калібрів, а з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів – по Мар’їнці.
На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському.
На Донецькому – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вони обстріляли Зайцеве та Авдіївку.
Загалом, згідно з інформацією прес-центру АТО, відбулося 7 обстрілів.
Українська правда
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