В Одесі біля торговельного центру сталася стрілянина

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Понеділок, 21 листопада 2016, 23:40

Біля торговельного центру "Панорама" в Одесі стріляли по автівці.

Про це повідомила прес-служба поліції Одеської області.

Згідно з інформацією, стрілянина сталася близько 18:00.

У поліції повідомили, що коли біля "Панорами" зупинився автомобіль "Міцубісі Паджеро", до нього підбігли троє невідомих чоловіків у масках та намагалися витягнути водія.

Охоронець водія вибіг з автомобілю та намагався завадити зловмисникам, здійснивши декілька пострілів з травматичного пістолету у їхній бік.

Попередньо відомо, що охоронець влучив одному з нападників в груди.

Зловмисники здійснили в бік водія та його охоронця декілька пострілів, але влучили у скло автомобілю "Міцубісі Паджеро".

Після пригоди, як зазначила поліція, зловмисники сіли у автомобіль темного кольору та зникли у невідомому напрямку.

Введено план "Перехват" з метою затримання зловмисників.

Теми: Одеса кримінал
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