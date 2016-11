Поблизу Фукусіми - землетрус потужністю 7,3 бали: загроза цунамі, оголошено евакуацію

У Японії поблизу префектури Фукусіма стався землетрус магнітудою 7,3 бали, можливе цунамі, громадян закликають до евакуації.

Як повідомляє CNN, землетрус стався о 5:59 ранку у вівторок за місцевим часом. За повідомленням Японського метеорологічного агентства, наслідком землетрусу може стати цунамі з висотою хвиль до 3 м.

За даними Геологічної служби США, потужність землетрусу оцінюється у 6,9 бали, зазначає The Weather Network.

BREAKING: Tsunami warning issued after preliminary Magnitude 7.3 earthquake strikes off coast of Fukushima, Japan. More details to come pic.twitter.com/0NCIPOiaSz